MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Buğra Gülsoy yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu için imaj değiştirdi

Buğra Gülsoy yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu için imaj değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 15:19 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Buğra Gülsoy'da kadroya katıldı. Kuzey Güney, Aşk Yeniden, Kızım, Acı Tatlı Ekşi gibi projelerle büyük başarılara imza atan Buğra Gülsoy dizideki imajıyla dikkat çekti.

Buğra Gülsoy yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu için imaj değiştirdi

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy TRT 1’in yeni yapımı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Gülsoy, Tv8’de yayınlanan Kızım dizisinin ardından Kanal D’nin Azize dizisinde oynamış, ancak proje birkaç bölüm sonra rafa kaldırılmıştı. Yeni dizisi heyecanla beklenen oyuncu, rolü gereği büründüğü imajıyla tanınmaz hale geldi.

Büyük Selçuklu imparatorluğundaki taht kavgalarının anlatılacağı dizi için zorlu bir süreç geçiren yakışıklı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla saçlarının uzatıldığı bir fotoğrafını paylaşmıştı. Oyuncu bu kez makyaj yapılırken çekilen bir fotoğrafını Instagram’dan paylaştı.

b2-22092020160072264528c4dd3e

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar
Cansever sosyal medyanın gündemindeCansever sosyal medyanın gündeminde
Kanal D yeni dizisi Yeni Hayat'la çok iddialı!Kanal D yeni dizisi Yeni Hayat'la çok iddialı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Yılın bombası Cavani'den haber var!
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte 22 Eylül Salı MasterChef Türkiye'de elemeye kalan yarışmacılar
MasterChef'te eleme adayları belli oldu!
MasterChef'te kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım
MasterChef'te kazanan belli oldu!
Reynmen koronavirüsü yendiğini duyurdu: Çok dikkat edin iğrenç bir süreçti
Koronayı yendiğini duyurdu: Çok dikkat edin iğrenç bir süreçti
Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri dizisi müjdesi: Hızlı ve komik bir dizi olacak
Cem Yılmaz'dan dizi müjdesi: Hızlı ve komik olacak
Serenay Sarıkaya'dan deniz pozları: Su ol dostum
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Hazal Kaya'dan sonra Aslıhan Güner de açıkladı! 'Asi dizisinde...'
'Asi dizisinde biraz kiloluyum diye...'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.