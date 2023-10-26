Burdur'da ilk kez geyik gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi
Mynet Haber
1 gün önce
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DKMP tarafından Yeşilova ilçesindeki Eşeler Dağı’na bırakılan 'kızıl geyik', Tefenni ilçesinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. İlk kez geyik gördüğünü söyleyen vatandaşın şaşkınlığı ise gözden kaçmadı.
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