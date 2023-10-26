Burdur'da ilk kez geyik gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi

DKMP tarafından Yeşilova ilçesindeki Eşeler Dağı’na bırakılan 'kızıl geyik', Tefenni ilçesinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. İlk kez geyik gördüğünü söyleyen vatandaşın şaşkınlığı ise gözden kaçmadı.