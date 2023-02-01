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Bursa-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı! Kar etkili oldu, TIR'lar yolda kaydı: Kaza anı kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

44 dakika önce

İstanbul yolunu trafiğe kapatan kardaki tır kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Dürdane rampasında karda kayan tır önce önünde seyreden bir başka tıra arkadan çarptı, kayan dorsesi ise sol şeritteki otomobilleri sıkıştırdı.

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