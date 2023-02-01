Bursa-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı! Kar etkili oldu, TIR'lar yolda kaydı: Kaza anı kamerada
Mynet Haber
44 dakika önce
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İstanbul yolunu trafiğe kapatan kardaki tır kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Dürdane rampasında karda kayan tır önce önünde seyreden bir başka tıra arkadan çarptı, kayan dorsesi ise sol şeritteki otomobilleri sıkıştırdı.
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