Bursa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza! O anlar saniye saniye kamerada

Bursa’da seyir halindeki otomobil sürücüsü önünde duran trafiği son anda fark edince frene bastı. Kayan otomobil önündeki araca çarparken, arkadan gelen araçlarda duramadı. 4 aracın karıştığı kaza ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
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