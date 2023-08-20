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Bursa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza! O anlar saniye saniye kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Bursa’da seyir halindeki otomobil sürücüsü önünde duran trafiği son anda fark edince frene bastı. Kayan otomobil önündeki araca çarparken, arkadan gelen araçlarda duramadı. 4 aracın karıştığı kaza ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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