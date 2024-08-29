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55 dakika önce

Bursa'da film gibi olay.. Çantayı kapkaç yaptılar, böyle yakalandılar

Bursa'da yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli iki şüpheli, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından film gibi operasyonla yakalandı. Kapkaç ve şüphelilerin yakalanma anları kameraya yansıdı.

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