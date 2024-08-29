Bursa'da film gibi olay.. Çantayı kapkaç yaptılar, böyle yakalandılar
Bursa'da yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli iki şüpheli, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından film gibi operasyonla yakalandı. Kapkaç ve şüphelilerin yakalanma anları kameraya yansıdı.
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