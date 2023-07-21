Bursa'da korkunç kaza: Aracıyla TIR'ın altına girdi! Görüntüler ortaya çıktı
Mynet Haber
17 dakika önce
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Bursa'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü41 yaşındaki Bayram Uras hayatını kaybetti. Kendisine çarpan otomobilin sürücüsünün kuzeni olduğunu gören TIR sürücüsü gözyaşlarını tutamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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