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Bursa'da korkunç kaza: Aracıyla TIR'ın altına girdi! Görüntüler ortaya çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

17 dakika önce

Bursa'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü41 yaşındaki Bayram Uras hayatını kaybetti. Kendisine çarpan otomobilin sürücüsünün kuzeni olduğunu gören TIR sürücüsü gözyaşlarını tutamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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