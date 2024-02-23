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Bursa'da meydana gelen deprem saniye saniye güvenlik kamerasında

Mynet Haber

Mynet Haber

31 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.14'te merkez üssü Gemlik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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