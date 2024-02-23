Bursa'da meydana gelen deprem saniye saniye güvenlik kamerasında
Mynet Haber
31 dakika önce
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.14'te merkez üssü Gemlik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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