Bursa'da ortalık savaş alanına döndü, 50 kişinin karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Mynet Haber
45 dakika önce
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Bursa'da bayram ziyareti sırasında çıkan taşlı, sopalı kavgada çıktı. 50 kişinin karıştığı kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken kavganın görüntüleri kameraya da yansıdı.
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