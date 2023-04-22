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Bursa'da ortalık savaş alanına döndü, 50 kişinin karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

45 dakika önce

Bursa'da bayram ziyareti sırasında çıkan taşlı, sopalı kavgada çıktı. 50 kişinin karıştığı kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken kavganın görüntüleri kameraya da yansıdı.

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