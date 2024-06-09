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Bursa'da polise direnen alkollü sürücü, ceza yiyince 'İyi, hayırlı olsun' dedi

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Bursa'da alkolmetreyi üflememek için direnen otomobil sürücüsü Eyüp Ö. (51), polise zor anlar yaşattı. 1.40 promil alkollü çıkıp, ceza tutanağına imza atan sürücü, "İyi, hayırlı olsun" diyerek polislere tepki gösterdi.

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