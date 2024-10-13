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53 dakika önce

Bursa'da sağanak sonrası 'mini süper hücre' görüldü

Bursa'yı dakikalar içinde abluka altına alan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken, meydana gelen 'mini süper hücre' kameralara yansıdı. Su basan bir kahvehanede ise vatandaşlar, sandalyelerin üzerine çıkarak önlem aldı.

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