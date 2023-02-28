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Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı! Nilüfer Barajı şu anda bomboş

Mynet Haber

Mynet Haber

17 dakika önce

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı, bölgenin bir süredir yağış almaması sebebiyle tamamen kurudu. 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda su oranı yüzde 27'ye düşerken, şehirde tasarruf çağrısı yapılıyor. 40 yıldır böyle bir durum ortaya çıkmadığını kaydeden yetkililer, yazın suların kesilebileceğini ifade ediyor. Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranının ancak 20 ila 25 gün şehre yetebileceği öğrenildi.

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