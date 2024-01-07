Büyü yapıldığını iddia ederek kendini yerden yere attı
Mynet Haber
1 saat önce
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Beyoğlu’nda bir şahıs, büyü yapıldığını iddia ederek kendini yerden yere attı. Yardım etmeye gelen arkadaşına ise tepki gösteren şahıs, “Bunu dinlemeyin, bize büyü yapmışlar, büyücü ablaları var” dedi. İlginç anlar kameralara yansıdı.
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