Camiye girmek isteyen cemaate zor anlar yaşattı! Kapıya siper olup kimseyi içeriye sokmadı
Mynet Haber
29 dakika önce
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İzmir’in Bornova ilçesinde bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen genç, siper olduğu cami kapsını açtırmayarak cemaatin içeriye girmesine engel oldu. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
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