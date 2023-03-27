Camiye girmek isteyen cemaate zor anlar yaşattı! Kapıya siper olup kimseyi içeriye sokmadı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen genç, siper olduğu cami kapsını açtırmayarak cemaatin içeriye girmesine engel oldu. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.