Canlı yayında sinirler bir anda gerildi! Konuklar tekme tokat kavga etti... O anlarda yayın devam etti
Mynet Trend
54 dakika önce
YORUM YAP0
Pakistan’da canlı yayına katılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) avukat ve hukuk uzmanı Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği-Navaz’ın (PML-N) senato üyesi Afnan Ullah Khan, tekme tokat birbirlerine girdi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum