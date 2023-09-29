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Canlı yayında sinirler bir anda gerildi! Konuklar tekme tokat kavga etti... O anlarda yayın devam etti

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54 dakika önce

Pakistan’da canlı yayına katılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) avukat ve hukuk uzmanı Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği-Navaz’ın (PML-N) senato üyesi Afnan Ullah Khan, tekme tokat birbirlerine girdi.

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