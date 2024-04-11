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Cansu Taşkın'ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl'ın mesajını ifşa etti! Yılmaz Erdoğan'ın aşk pozları gündemdeydi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.04.2024 07:26
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Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ın aşk görüntüleri gündem olmuştu. Videoyu yayınlayan Elif Vurgun bu sefer Sinan Akçıl'ın kendisine gelen mesajı paylaştı.

Cansu Taşkın'ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl'ın mesajını ifşa etti! Yılmaz Erdoğan'ın aşk pozları gündemdeydi

Yılmaz Erdoğan ile birlikte olduğunu açıklayan Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun, çiftin fotoğraflarını paylaşınca gündeme bomba gibi düşmüşmüştü.

Vurgun paylaşımlarından birine "Yılmaz abim bana kızmaz" notunu düşmüştü.

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Yılmaz Erdoğan’ın Cansu Taşkın ile aşk pozuna Sinan Akçıl’dan ilginç bir yorum geldi.

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Sinan Akçıl, Erdoğan ile Taşkın’ın aşk videosunu yayınlayan Elif Vurgun’a Instagram’dan mesaj attı.

Taşkın’ın kardeşi Vurgun’a, “Aferim kız sana” diye mesaj gönderdi. Vurgun ise mesajı Instagram’dan paylaştı.

Vitrin


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Cansu Taşkın cansu
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