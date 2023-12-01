VİDEO

Çapayla çelik kasayı düşe kalka böyle soydu, çaldığı 150 bin lirayla otel odasında basıldı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Bursa'da Köfteci Yusuf'un Özlüce Şubesi'ndeki çelik kasayı çapa ile patlatan ve sevgilisi ile tatile kaçan hırsız Bursa Polisi'nin nefes kesen takibiyle gözaltına alındı. Camdan atlayarak içeri giren şüpheli, yanında getirdiği çapayla kasayı açmak için dakikalarca uğraştı. Düşe kalka kasayı açmayı başaran şüpheli aldığı paralarla kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Bu esnada kız arkadaşının da dans ettiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Düşe kalka restoranın çelik kasasını soydu! Sevgilisiyle tatile çıktı, otel odasında paralarla basıldı 02:18

Kiracısı kayıplara karışan evden çıktı, 2 kamyonla taşındı! Ekiplerin 4 saati aldı 02:15

Çapayla çelik kasayı düşe kalka böyle soydu, çaldığı 150 bin lirayla otel odasında basıldı 02:18

Tuzla'da ilkokullu minik yazarlardan imza günü... Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Çocuklarımız yazarak tarihe not düşüyor" 05:28

Sultangazi'de kalaşnikofla kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 3 yaralı 01:12

Köyde kurduğu tandır ekmek fırınında 7 kadına istihdam sağladı: "Ekmeğimiz çok lezzetli, talep çok" 03:26

Oğullarını trafik kazasında kaybeden acılı aile gözyaşları içinde cezaya isyan etti: "Bu acıya hangi anne baba dayanır?" 04:58

Deprem anında... O özelliği dikkat çekti! Dört yana 32'şer cm hareket edecek 01:09

Kolunu spiral makinesine kaptıran eşinin mesleğini devralıp başarıyla yürüttü: "İmkan verilse sanayide araç bile yaparım" 03:02

Hayvanat bahçesinde korkunç olay! Bilet parası vermemek için kaçak girdi: Kaplanlara yem oldu 00:51

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Düşe kalka restoranın çelik kasasını soydu! Sevgilisiyle tatile çıktı, otel odasında paralarla basıldı

Düşe kalka restoranın çelik kasasını soydu! Sevgilisiyle tatile çıktı, otel odasında paralarla basıldı

Kiracısı kayıplara karışan evden çıktı, 2 kamyonla taşındı! Ekiplerin 4 saati aldı

Kiracısı kayıplara karışan evden çıktı, 2 kamyonla taşındı! Ekiplerin 4 saati aldı

Çapayla çelik kasayı düşe kalka böyle soydu, çaldığı 150 bin lirayla otel odasında basıldı

Çapayla çelik kasayı düşe kalka böyle soydu, çaldığı 150 bin lirayla otel odasında basıldı

Tuzla'da ilkokullu minik yazarlardan imza günü... Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Çocuklarımız yazarak tarihe not düşüyor"

Tuzla'da ilkokullu minik yazarlardan imza günü... Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Çocuklarımız yazarak tarihe not düşüyor"

Sultangazi'de kalaşnikofla kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 3 yaralı

Sultangazi'de kalaşnikofla kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 3 yaralı

Köyde kurduğu tandır ekmek fırınında 7 kadına istihdam sağladı: "Ekmeğimiz çok lezzetli, talep çok"

Köyde kurduğu tandır ekmek fırınında 7 kadına istihdam sağladı: "Ekmeğimiz çok lezzetli, talep çok"

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.