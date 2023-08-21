Çarptığı kediyi ölüme terk etti, dakikalar sonra geri döndü, ayağından tutup çöpün yanına sürükledi
Mynet Haber
1 saat önce
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Maltepe’de özel bir güvenlik firmasının aracı yoldaki kediyi ezdi. Sürücü, ezdiği kediyi veterinere götürmek yerine çöp konteynerinin dibine bıraktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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