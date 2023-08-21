Çarptığı kediyi ölüme terk etti, dakikalar sonra geri döndü, ayağından tutup çöpün yanına sürükledi

Maltepe’de özel bir güvenlik firmasının aracı yoldaki kediyi ezdi. Sürücü, ezdiği kediyi veterinere götürmek yerine çöp konteynerinin dibine bıraktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.