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Çay sevdalısı esnaf, polisten kaçan şüpheliyi böyle yakaladı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Bursa’da polis ekiplerini görünce kaçan şüpheliyi, çay içen esnaf yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, esnafın şüpheliyi ekiplere teslim ettikten sonra dönüp çayını içmeye devam etmesi ise izleyenleri bir hayli güldürdü.

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