Çekmeköy'de sokak ortasında kadına silahlı saldırı
Mynet Haber
38 dakika önce
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Çekmeköy'de kimliği belirlenemeyen kişi sokak üzerinde Ç.S.'ye silahla ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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