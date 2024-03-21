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Çekmeköy'de sokak ortasında kadına silahlı saldırı

Mynet Haber

Mynet Haber

38 dakika önce

Çekmeköy'de kimliği belirlenemeyen kişi sokak üzerinde Ç.S.'ye silahla ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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