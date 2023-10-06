Celal Şengör'den duygulandıran tavsiye: "Atatürk'ün peşinden ayrılmayın"

Prof. Dr. Celal Şengör, gençlerle yaptığı bir sohbette "Atatürk'ün peşinden ayrılmayın. O bize bıraktı bu memleketi" dedi. Şengör'ün konuşması sırasında duygularına hakim olmakta güçlük çektiği gözlerden kaçmadı.
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