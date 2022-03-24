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  4. Cem Belevi ve İrem Derici ayrıldı mı? Doludizgin giden aşkta bomba detay

Cem Belevi ve İrem Derici ayrıldı mı? Doludizgin giden aşkta bomba detay

24.03.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişkilerine ikinci bir şans veren ve Amsterdam'da aşk tazeleyen Cem Belevi ile İrem Derici aşkı bitti mi? İrem Derici tatilden apar topar döndü ve sevgilisini Instagram'dan sildi. Bavul paylaşımını görenler ise "Bu sözler Cem Belevi'ye mi?" dedirtti.

Cem Belevi ve İrem Derici ayrıldı mı? Doludizgin giden aşkta bomba detay

lişkisine ikinci bir şans veren İrem Derici, sevgilisi Cem Belevi ile geçtiğimiz gün Hollanda'ya gitti. Amsterdam da aşk tazeleyen ünlü çift tatilden renkli karelerini takipçileriyle paylaştı. ‘Her şey yolunda’ mesajı veren ikilinin birlikteliği kısa sürdü. Cem Belevi ile İrem Derici ayrıldı mı? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor.

Cem Belevi, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi İrem Derici'yi sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.
İrem Derici de birlikte çekildikleri romantik pozları silip Cem Belevi'yi arkadaş listesinden çıkardı. İkilinin daha tatili bitmeden bu hamleleri olay olurken Derici bir de bavul paylaşımı yaptı.

Derici paylaşımında valizini alıp giden kişiye küfür ederken herkes "Bu sözler Cem Belevi'ye mi?" merak etti.

Ekran Alıntısı

İkiliden ayrılıkla ilgili bir paylaşım ise gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
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