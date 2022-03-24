Cem Belevi ve İrem Derici ayrıldı mı? Doludizgin giden aşkta bomba detay

lişkisine ikinci bir şans veren İrem Derici, sevgilisi Cem Belevi ile geçtiğimiz gün Hollanda'ya gitti. Amsterdam da aşk tazeleyen ünlü çift tatilden renkli karelerini takipçileriyle paylaştı. ‘Her şey yolunda’ mesajı veren ikilinin birlikteliği kısa sürdü. Cem Belevi ile İrem Derici ayrıldı mı? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor.

Cem Belevi, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi İrem Derici'yi sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

İrem Derici de birlikte çekildikleri romantik pozları silip Cem Belevi'yi arkadaş listesinden çıkardı. İkilinin daha tatili bitmeden bu hamleleri olay olurken Derici bir de bavul paylaşımı yaptı.

Derici paylaşımında valizini alıp giden kişiye küfür ederken herkes "Bu sözler Cem Belevi'ye mi?" merak etti.

İkiliden ayrılıkla ilgili bir paylaşım ise gelmedi.



