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Cemal Reşit Rey Salonunda dev ekranın düştüğü anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

15 dakika önce

Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda önceki akşam düzenlenen mezuniyet töreni sonunda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrilmişti. 6 kişinin yaralandığı o anlar ise kameraya yansıdı.

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