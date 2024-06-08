Cemal Reşit Rey Salonunda dev ekranın düştüğü anlar kamerada
Mynet Haber
15 dakika önce
Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda önceki akşam düzenlenen mezuniyet töreni sonunda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrilmişti. 6 kişinin yaralandığı o anlar ise kameraya yansıdı.
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