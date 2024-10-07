Ceviz kavgasına iş makinesiyle geldi, 20 kişi yaralandı
İstanbul’un Arnavutköy'de otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle komşuların tartışması kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga eden gruplardan bir kişi, kavgaya iş makinesiyle geldi. Olayda 20 kişi yaralandı.
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