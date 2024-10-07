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19 dakika önce

Ceviz kavgasına iş makinesiyle geldi, 20 kişi yaralandı

İstanbul’un Arnavutköy'de otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle komşuların tartışması kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga eden gruplardan bir kişi, kavgaya iş makinesiyle geldi. Olayda 20 kişi yaralandı.

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