Cezaevi firarisinin bekçiler tarafından darbedilmesine soruşturma

Kahramanmaraş'ta yakalanan cezaevi firarisi Muzaffer Akdaş'ın (47), 2 mahalle bekçisi tarafından coplarla ve tekme-tokat dövülmesi görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.