Cezaevi firarisinin bekçiler tarafından darbedilmesine soruşturma
Mynet Haber
43 dakika önce
YORUM YAP0
Kahramanmaraş'ta yakalanan cezaevi firarisi Muzaffer Akdaş'ın (47), 2 mahalle bekçisi tarafından coplarla ve tekme-tokat dövülmesi görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum