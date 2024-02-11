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Cezaevi firarisinin bekçiler tarafından darbedilmesine soruşturma

Mynet Haber

Mynet Haber

43 dakika önce

Kahramanmaraş'ta yakalanan cezaevi firarisi Muzaffer Akdaş'ın (47), 2 mahalle bekçisi tarafından coplarla ve tekme-tokat dövülmesi görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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