CHP Genel Başkanı Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin, "Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmuyoruz." dedi.