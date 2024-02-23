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CHP'li adayın mülteci çocuklara sözleri sosyal medyada gündem oldu! 'Bunlar büyüdüğünde büyük sorun olur'

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

CHP'nin Ankara Mamak’tan belediye başkan adayı gösterdiği Veli Gündüz Şahin, Iraklı mülteci çocuklara söylediği sözlerle sosyal medyada gündem oldu. Şahin, "Bunlar büyüdüğü zaman büyük sorun olur, gönderirim bunları" dedi.

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