CHP'li adayın mülteci çocuklara sözleri sosyal medyada gündem oldu! 'Bunlar büyüdüğünde büyük sorun olur'
Mynet Haber
1 saat önce
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CHP'nin Ankara Mamak’tan belediye başkan adayı gösterdiği Veli Gündüz Şahin, Iraklı mülteci çocuklara söylediği sözlerle sosyal medyada gündem oldu. Şahin, "Bunlar büyüdüğü zaman büyük sorun olur, gönderirim bunları" dedi.
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