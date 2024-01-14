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Cihangir’de Türk bayrağını indirme tartışması kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

54 dakika önce

Cihangir’de bir şahıs girdiği sokakta direkte gördüğü Türk bayrağını indirdi. Bir süre sonra tekrar bayrağı göndere çekti. Bu sırada olayı seyreden İran vatandaşı bir mahalle sakini şahsın bayrağı indirmeye çalıştığını düşünerek tepki gösterdi. Şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri gözaltına aldı. Ambulans şoförü olduğu öğrenilen zanlı, ifadesinde bayrağın katlanmasından rahatsız olduğu için düzeltmek amacıyla indirdiği ve tekrar geri çektiğini söylediği ortaya çıktı.

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