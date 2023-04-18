Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay annesini çıldırttı

'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakteri ile ünlenen Furkan Kızılay Survivor'a katılmasıyla da dikkat çekmişti. Furkan Kızılay son olarak Ferrari'ye annesini bindirdiği anları paylaşarak gündem oldu.