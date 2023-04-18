Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay annesini çıldırttı
Birbak Magazin
37 dakika önce
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'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakteri ile ünlenen Furkan Kızılay Survivor'a katılmasıyla da dikkat çekmişti. Furkan Kızılay son olarak Ferrari'ye annesini bindirdiği anları paylaşarak gündem oldu.
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