Çocukların park halindeki otomobilde güç denemesi faciaya neden oluyordu
Muş’ta park halindeki otomobili itekleyerek hareket ettiren çocuklar, aracın arkasına geçip durdurmaya çalışınca ölüme davetiye çıkardı. Araç binanın duvarına çarparken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.