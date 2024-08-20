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24 dakika önce

Çocukların park halindeki otomobilde güç denemesi faciaya neden oluyordu

Muş’ta park halindeki otomobili itekleyerek hareket ettiren çocuklar, aracın arkasına geçip durdurmaya çalışınca ölüme davetiye çıkardı. Araç binanın duvarına çarparken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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