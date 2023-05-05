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Çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu aracı köyde terk edilmiş halde buldu! Aylarca uğraştı, binlerce euro harcadı... "Polisler beni durdurduklarında ehliyet ya da ruhsat sormuyorlar"

Mynet Haber

Mynet Haber

44 dakika önce

Eskişehir’de yaşayan antika meraklısı Günay Uras'ın, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu, hurda halden tekrar hayata döndürdüğü 1950 model aracı görenlerin ilgisini çekiyor. Aracını köyde terk edilmiş halde bulan Uras yaklaşık 20 bin Euro harcadı. Bu araçtan Türkiye'de sadece 4 tane olduğu söylendiğini de belirten Günay Uras, "Belki biraz abartılı olacak ama polisler beni durdurduklarında ehliyet ya da ruhsat sormuyorlar sadece aracımda fotoğraf çektirip bana iyi yolculuklar diliyorlar" dedi.

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