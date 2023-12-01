Çok konuşulan görüntüler! Kocasına tasma takıp sokak sokak gezdirdi... Bir gören bir daha baktı
Mynet Trend
53 dakika önce
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İngiltere'de kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir kadının kocasına tasma bağlayarak sokak sokak gezdirdiği görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. O anlar yorum yağmuruna tutuldu.
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