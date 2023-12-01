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Çok konuşulan görüntüler! Kocasına tasma takıp sokak sokak gezdirdi... Bir gören bir daha baktı

Mynet Trend

Mynet Trend

53 dakika önce

İngiltere'de kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir kadının kocasına tasma bağlayarak sokak sokak gezdirdiği görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. O anlar yorum yağmuruna tutuldu.

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