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Çok nadir görülüyor: Gün ışığına çıkamayan kardeşlerin hikayesi şaşırttı!

Mynet Haber

Mynet Haber

39 dakika önce

Çok nadir görülen genetik XP hastalığı nedeniyle yaşamlarını gün ışığından uzakta, karanlıkta geçirmek zorunda olan ve tedavi umutlarını yitirmeyen Ali ve Halenur Şahin kardeşler, evden eğitimle üniversite sıralarına kadar ulaşmayı başardı.

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