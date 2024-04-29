Çok nadir görülüyor: Gün ışığına çıkamayan kardeşlerin hikayesi şaşırttı!

Çok nadir görülen genetik XP hastalığı nedeniyle yaşamlarını gün ışığından uzakta, karanlıkta geçirmek zorunda olan ve tedavi umutlarını yitirmeyen Ali ve Halenur Şahin kardeşler, evden eğitimle üniversite sıralarına kadar ulaşmayı başardı.