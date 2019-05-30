Contra oyunları listesi netleşti

Oyun sektörünün en köklü serilerinden biri olan Contra, yıllar sonra tekrardan PC ve konsollarımıza konuk olacak.
Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Konami tarafından yapılan açıklamada, bazı Contra oyunlarının yer aldığı Contra Anniversary Collection PC ve konsollar için satışa sunulacağı belirtilmişti.
Geçtiğimiz gün yapımcı firma Contra Anniversary Collection hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Böylece paket içerisinde gelecek olan Contra oyunları da netleşmiş oldu. Bahse konu yapımların listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.
Contra (Arcade) + Japon versiyon ücretsiz bir güncelleme ile gelecek
Super Contra (Arcade) + Japon versiyon ücretsiz bir güncelleme ile gelecek
Super C (NES) + Japon versiyon ücretsiz bir güncelleme ile gelecek
Contra III: The Alien Wars (SNES) + Japon versiyon ücretsiz bir güncelleme ile gelecek
Contra: Hard Corps (Sega Genesis) + Japon versiyon ücretsiz bir güncelleme ile gelecek
Contra (NES)
Contra (Famicom)
Operation C (Game Boy) + Japon versiyon ücretsiz bir güncelleme ile gelecek
Probotector (Sega Mega Drive)
Super Probotector: Alien Rebels (SNES)
Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Konami çıkış tarihi olarak bu yazın başlarını işaret etmişti. Japonya merkezli şirket hala net bir çıkış tarihi açıklamadı.
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