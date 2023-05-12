VİDEO

Çöpe atılan cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Mynet Haber

Mynet Haber

22 dakika önce

Manisa'da bir cep telefonu teknik servisinde şişmiş telefon bataryası atık pil kutusuna atıldıktan 10 dakika sonra patlayarak yanmaya başladı. O sırada iş yerinde bulunan 3 kişinin soğukkanlı tavrı olabilecek bir yaralanmanın önüne geçti.

Kanala Ait Diğer Videolar

Çöpe atılan cep telefonu bataryası bomba gibi patladı 01:13

İnanılmaz hassas bir kullanımla büyük forklift üzerindeki küçük forklifti kontrol eden operatör ⚡ 03:00

Kilosu 3 ile 5 bin lira arasında satılıyor, ormanlık alanlarda yetişiyor: "Yabancılar bunun için özel arıyorlar" 03:26

Görüntülere tepki yağdı! İstiklal Caddesi'nde Lübnanlı adamdan skandal sözler: Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz 00:10

İzmir'de silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı 00:30

Seçim çalışması yapan AK Partili adaya tehdit: Kafanıza mermi yersiniz 00:15

Bahçeli: "Son günlerde 14 Mayıs’ı kundaklamak için karanlık eller devrededir" 02:00

Araçlarına toz kondurmuyor, ayakkabısını çıkarıp öyle sürüyor 06:55

105 yaşındaki Fatma nine, depremlerin ardından ayrı düştüğü 80 yaşındaki kızıyla buluştu 03:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce açıklaması: Üzüldüm 01:01

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Çöpe atılan cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Çöpe atılan cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

İnanılmaz hassas bir kullanımla büyük forklift üzerindeki küçük forklifti kontrol eden operatör ⚡

İnanılmaz hassas bir kullanımla büyük forklift üzerindeki küçük forklifti kontrol eden operatör ⚡

Kilosu 3 ile 5 bin lira arasında satılıyor, ormanlık alanlarda yetişiyor: "Yabancılar bunun için özel arıyorlar"

Kilosu 3 ile 5 bin lira arasında satılıyor, ormanlık alanlarda yetişiyor: "Yabancılar bunun için özel arıyorlar"

Görüntülere tepki yağdı! İstiklal Caddesi'nde Lübnanlı adamdan skandal sözler: Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz

Görüntülere tepki yağdı! İstiklal Caddesi'nde Lübnanlı adamdan skandal sözler: Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz

İzmir'de silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 5 ölü, 2 yaralı

Seçim çalışması yapan AK Partili adaya tehdit: Kafanıza mermi yersiniz

Seçim çalışması yapan AK Partili adaya tehdit: Kafanıza mermi yersiniz

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.