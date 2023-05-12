Çöpe atılan cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
Mynet Haber
22 dakika önce
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Manisa'da bir cep telefonu teknik servisinde şişmiş telefon bataryası atık pil kutusuna atıldıktan 10 dakika sonra patlayarak yanmaya başladı. O sırada iş yerinde bulunan 3 kişinin soğukkanlı tavrı olabilecek bir yaralanmanın önüne geçti.
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