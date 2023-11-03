VİDEO

Çöpte bulduğu Türk bayrağını önce atık toplama aracına, sonra evinin balkonuna astı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Bursa'nın Gürsu ilçesinde geri dönüşüm malzemeleri toplayarak ailesinin geçimini sağlayan Ercan Akyol'un çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip 3 tekerlekli aracına asması, videosunun paylaşıldığı sosyal medyada takdirle karşılandı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Öğretmeni döven taksiciden akılalmaz savunma: 'Ben dövmedim kendi kendini dövmüş' 01:05

Engin ve Dilan Polat çifti zengin olmadan önce bu gecekonduda yaşıyormuş! Eski komşuları anlattı: 'Buradan taşındıktan sonra ne olduğuna dair fikrimiz yok' 02:28

Kızı için 'satılık' ilanı veren babadan bir skandal daha! Canlı yayında fiyat vermiş: '250 kayme' 01:08

Eşiyle ilişki yaşadığı arkadaşını katletmişti! Yasak aşk cinayetinde şoke eden detaylar 00:57

Çöpte bulduğu Türk bayrağını önce atık toplama aracına, sonra evinin balkonuna astı 05:11

Bataklığı alabalık tesisine dönüştürdü, 30 yıldır üretim yapıyor; yıllık 35 ton balık üretiyor 02:26

Saçından sürüklediği kadını dakikalarca darp etti! İşte o anlar... 02:42

'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' ile ilgili sözleri tepkiye neden olan imam, tutuklandı 00:48

Kassam Tugayları İsrail tanklarını sıfır mesafeden hedef aldığı çatışmanın görüntülerini yayınladı 01:10

'Haham' Biden'ın sözünü kesti: Ateşkes çağrısında bulundu! Biden'ın cevabı kafaları karıştırdı 00:11

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Öğretmeni döven taksiciden akılalmaz savunma: 'Ben dövmedim kendi kendini dövmüş'

Öğretmeni döven taksiciden akılalmaz savunma: 'Ben dövmedim kendi kendini dövmüş'

Engin ve Dilan Polat çifti zengin olmadan önce bu gecekonduda yaşıyormuş! Eski komşuları anlattı: 'Buradan taşındıktan sonra ne olduğuna dair fikrimiz yok'

Engin ve Dilan Polat çifti zengin olmadan önce bu gecekonduda yaşıyormuş! Eski komşuları anlattı: 'Buradan taşındıktan sonra ne olduğuna dair fikrimiz yok'

Kızı için 'satılık' ilanı veren babadan bir skandal daha! Canlı yayında fiyat vermiş: '250 kayme'

Kızı için 'satılık' ilanı veren babadan bir skandal daha! Canlı yayında fiyat vermiş: '250 kayme'

Eşiyle ilişki yaşadığı arkadaşını katletmişti! Yasak aşk cinayetinde şoke eden detaylar

Eşiyle ilişki yaşadığı arkadaşını katletmişti! Yasak aşk cinayetinde şoke eden detaylar

Çöpte bulduğu Türk bayrağını önce atık toplama aracına, sonra evinin balkonuna astı

Çöpte bulduğu Türk bayrağını önce atık toplama aracına, sonra evinin balkonuna astı

Bataklığı alabalık tesisine dönüştürdü, 30 yıldır üretim yapıyor; yıllık 35 ton balık üretiyor

Bataklığı alabalık tesisine dönüştürdü, 30 yıldır üretim yapıyor; yıllık 35 ton balık üretiyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.