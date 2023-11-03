Çöpte bulduğu Türk bayrağını önce atık toplama aracına, sonra evinin balkonuna astı
Mynet Haber
1 saat önce
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde geri dönüşüm malzemeleri toplayarak ailesinin geçimini sağlayan Ercan Akyol'un çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip 3 tekerlekli aracına asması, videosunun paylaşıldığı sosyal medyada takdirle karşılandı.
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