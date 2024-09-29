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44 dakika önce

Covid- 19’da eşini kaybeden 103 yaşındaki yaşlı adam, doğal beslenerek yıllara meydan okuyor

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Beşir Sünger, Covid-19’da eşini kaybetse de kendi hastanenin önünden bile geçmedi. Uzun yaşamanda doğal besinlerden vazgeçmeyen Sünger, ömrü boyunca da sigaradan uzak durdu.

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