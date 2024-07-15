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2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a, oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, kıyamete kadar affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolasıyla 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz'a, oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. 15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır. Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonrada bozmaya devam edecektir” dedi.

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