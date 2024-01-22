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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüştü

Mynet Haber

Mynet Haber

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi.

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