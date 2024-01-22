Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüştü
Mynet Haber
23 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi.
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