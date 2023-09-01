Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin 'En çok hangi balığı seversiniz' sorusuna 'Kalkan balığını severim' cevabını verdi
Mynet Haber
1 saat önce
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışına katıldı. Erdoğan, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen 'Siz en çok hangi balığı seversiniz?' sorusuna 'Kalkan balığını severim' cevabını verdi.
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