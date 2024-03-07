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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken dikkat çeken anlar! Türk bayrağını yere serip namaz kıldı

Mynet Haber

Mynet Haber

58 dakika önce

Yerel seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Elazığ'a giderek mitinge katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında bir kadının Türk bayrağını yere sererek namaz kılması kameralara yakalandı.

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