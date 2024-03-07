Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken dikkat çeken anlar! Türk bayrağını yere serip namaz kıldı
Mynet Haber
58 dakika önce
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Yerel seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Elazığ'a giderek mitinge katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında bir kadının Türk bayrağını yere sererek namaz kılması kameralara yakalandı.
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