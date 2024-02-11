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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırganlardan bir tanesi yakalandı, inşallah diğerlerini de yakalayacağız"

Mynet Haber

Mynet Haber

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyı lanetlediğini belirtirken bir saldırganın da yakalandığını duyurdu.

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