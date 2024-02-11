Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırganlardan bir tanesi yakalandı, inşallah diğerlerini de yakalayacağız"
Mynet Haber
57 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyı lanetlediğini belirtirken bir saldırganın da yakalandığını duyurdu.
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