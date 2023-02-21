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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Mynet Haber

Mynet Haber

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli AFET koordinasyon merkezindeyken Hatay'daki depreme yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da iki liderin yanında olduğu görülürken, o anlar kameralara yansıdı.

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