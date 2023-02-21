Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!
Mynet Haber
32 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli AFET koordinasyon merkezindeyken Hatay'daki depreme yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da iki liderin yanında olduğu görülürken, o anlar kameralara yansıdı.
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