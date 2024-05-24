VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğan karar! Bayrağa sarılıp ağladığı anları dünya konuşuyor

Mynet Haber

Mynet Haber

19 dakika önce

BM Genel Kurulu'nda 11 Temmuz’un “Srebrenitsa Soykırımı’nı Anma Günü” ilan edilmesine ilişkin karar tasarısının kabul edilmesi üzerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bayrağa sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

Kanala Ait Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğan karar! Bayrağa sarılıp ağladığı anları dünya konuşuyor 00:13

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninde "ABD'ye ölüm" sloganı 00:32

Arabaya 17 kişi binip polisten kaçmaya çalıştılar: Kaçak göçmenlerin dermanı kesilmiş! Edirne'de nefes kesen kovalamaca 04:06

Üsküdar'da kafeye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var 01:10

Mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı 01:03

Sevgilisi terk etti, 'Allah kurtardı' pankartıyla lokma dağıttı: "350 bin lira gibi bir kaybım var" 01:48

Kars ve Manisa'da dolu yağışı 04:07

Sultangazi'de tekstil atölyesine el bombası attılar: O anlar kamerada 03:30

BBP lideri Destici’den CHP lideri Özgür Özel’e ziyaret 05:02

96 yaşındaki Zeliha nine 20 gündür balkonda onu bekliyor... "Ağlamaktan gözyaşlarım kurudu" 04:04

Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğan karar! Bayrağa sarılıp ağladığı anları dünya konuşuyor

Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğan karar! Bayrağa sarılıp ağladığı anları dünya konuşuyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninde "ABD'ye ölüm" sloganı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninde "ABD'ye ölüm" sloganı

Arabaya 17 kişi binip polisten kaçmaya çalıştılar: Kaçak göçmenlerin dermanı kesilmiş! Edirne'de nefes kesen kovalamaca

Arabaya 17 kişi binip polisten kaçmaya çalıştılar: Kaçak göçmenlerin dermanı kesilmiş! Edirne'de nefes kesen kovalamaca

Üsküdar'da kafeye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Üsküdar'da kafeye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı

Mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı

Sevgilisi terk etti, 'Allah kurtardı' pankartıyla lokma dağıttı: "350 bin lira gibi bir kaybım var"

Sevgilisi terk etti, 'Allah kurtardı' pankartıyla lokma dağıttı: "350 bin lira gibi bir kaybım var"

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.