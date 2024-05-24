Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğan karar! Bayrağa sarılıp ağladığı anları dünya konuşuyor
Mynet Haber
19 dakika önce
BM Genel Kurulu'nda 11 Temmuz’un “Srebrenitsa Soykırımı’nı Anma Günü” ilan edilmesine ilişkin karar tasarısının kabul edilmesi üzerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bayrağa sarılıp gözyaşlarına boğuldu.
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