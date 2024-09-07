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48 dakika önce

Çuvala konulup, çöplük alana terk edilen köpeği vatandaşlar kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde çöplük alanda ağzı bağlı çuval içerisinde yavru köpeği bulan vatandaşlar, hayvanı sahiplenerek tedavisini yaptırdılar. Köpeği bulan İbrahim Koçak ile Murat Asan'ın köpeği buldukları anlar kameraya yansıdı.

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