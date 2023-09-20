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Daire daire vurgun yaptılar... Adliyeye çıkarken söylediği sözler şaşırttı

Mynet Haber

Mynet Haber

15 dakika önce

Bursa’da evlere "kart-film" yöntemiyle giren ve toplamda 5 milyon liraya yakın vurgun yapan 18 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bursa merkezli 4 ilde yaptığı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri ise adliyeye sevk edilirken, “Bir çıkayım belki evlenirim. Taliplilerimi bekliyorum” dedi. 18 zanıdan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polis suçtan elde edilen 5 milyon lira nakit ve ziynet eşyasına tek tek ele geçirilenleri sayarak el koydu.

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