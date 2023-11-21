Damadı tebrik etmek istedi! Ortaya ilginç görüntüler çıktı... Sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı

Bir düğünde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Davetlilerden bir kişi damadı tebrik etmek istediği sırada ortaya ilginç görüntüler çıktı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.