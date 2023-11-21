Damadı tebrik etmek istedi! Ortaya ilginç görüntüler çıktı... Sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı
Mynet Trend
24 dakika önce
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Bir düğünde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Davetlilerden bir kişi damadı tebrik etmek istediği sırada ortaya ilginç görüntüler çıktı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.
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