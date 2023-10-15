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Damadın arkadaşları düğünde altın yerine “Katalizör” taktı

Mynet Haber

Mynet Haber

25 dakika önce

Adana’da bir düğünde damada, kendisi gibi tamirci olan arkadaşları 5 bin TL değerinde "Katalizör" taktı. Salondakiler bu anlara gülümserken, "Orijinal ve sensörü bile üzerinde" diyen damat da hediyeye teşekkür etti.

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