Datça’nın ilk ve tek kadın ramazan davulcusuydu! Artık İstanbulluları sahura uyandırıyor

Datça’nın tek kadın ramazan davulcusu olan, ‘Malatyalı Özlem’ olarak da bilinen Özlem İsar, İstanbul’daki mesaisine Maltepe’de başladı. Özlem İsar sokaklarda davul çalıp maniler söyleyerek İstanbulluları sahura uyandırıyor.