Datça’nın ilk ve tek kadın ramazan davulcusuydu! Artık İstanbulluları sahura uyandırıyor
Mynet Haber
1 saat önce
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Datça’nın tek kadın ramazan davulcusu olan, ‘Malatyalı Özlem’ olarak da bilinen Özlem İsar, İstanbul’daki mesaisine Maltepe’de başladı. Özlem İsar sokaklarda davul çalıp maniler söyleyerek İstanbulluları sahura uyandırıyor.
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