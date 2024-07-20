Dehşet anları: Önce kurşunlayıp, sonra kafasını tekmeledi!
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinden gelen görüntüler dehşete düşürdü. Aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle ofisine çağırdığı kişiyi önce silahla vurdu ardından canice kafasını tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
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