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23 dakika önce

Dehşet anları: Önce kurşunlayıp, sonra kafasını tekmeledi!

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinden gelen görüntüler dehşete düşürdü. Aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle ofisine çağırdığı kişiyi önce silahla vurdu ardından canice kafasını tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

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