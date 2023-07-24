VİDEO

Dekan'dan yangınlara farkındalık yaratmak için ilginç eylem! Kendini dilek ağacına bağladı

Mynet Haber

Mynet Haber

17 dakika önce

Orman yangınlarına dikkat çekmek için Erzincan'da ilginç bir eylem yapıldı. Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, kendini dilek ağacına bağlayıp sallandırdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Dekan'dan yangınlara farkındalık yaratmak için ilginç eylem! Kendini dilek ağacına bağladı 01:55

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya elleriyle su içirdi 00:23

Mangal keyfi kabusa dönüştü! 'Kendimi göle attım' 02:48

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış" 03:44

Sıcak havaya rağmen durup seyrettiler! Bir anda dumanlar yükselince... Dairede korkutan yangın 01:28

Sokak ortasında döverek bayılttığı kadını kanlar içinde arabaya sürüklemişti! O maganda tutuklandı 01:11

Kaldırımda bekleyen kadınlar üzerlerine yangın tüpü sıkılınca neye uğradığını şaşırdı! Bir de o anları sosyal medyada paylaştılar 00:26

Otobüste gergin anlar! Köpeğiyle binmesine izin vermedi 01:13

Trafik polisinde motosikletli gence: "Ölürsen anne ve babana ne diyeceğiz?" Türkiye'nin konuştuğu trafik polisi anlattı 04:11

Yaylada çobanlık yapan Muhammet, LGS’de Türkiye ikincisi oldu 05:12

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Dekan'dan yangınlara farkındalık yaratmak için ilginç eylem! Kendini dilek ağacına bağladı

Dekan'dan yangınlara farkındalık yaratmak için ilginç eylem! Kendini dilek ağacına bağladı

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya elleriyle su içirdi

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya elleriyle su içirdi

Mangal keyfi kabusa dönüştü! 'Kendimi göle attım'

Mangal keyfi kabusa dönüştü! 'Kendimi göle attım'

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"

Sıcak havaya rağmen durup seyrettiler! Bir anda dumanlar yükselince... Dairede korkutan yangın

Sıcak havaya rağmen durup seyrettiler! Bir anda dumanlar yükselince... Dairede korkutan yangın

Sokak ortasında döverek bayılttığı kadını kanlar içinde arabaya sürüklemişti! O maganda tutuklandı

Sokak ortasında döverek bayılttığı kadını kanlar içinde arabaya sürüklemişti! O maganda tutuklandı

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.