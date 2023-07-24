Dekan'dan yangınlara farkındalık yaratmak için ilginç eylem! Kendini dilek ağacına bağladı
Mynet Haber
17 dakika önce
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Orman yangınlarına dikkat çekmek için Erzincan'da ilginç bir eylem yapıldı. Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, kendini dilek ağacına bağlayıp sallandırdı.
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