Dekan'dan yangınlara farkındalık yaratmak için ilginç eylem! Kendini dilek ağacına bağladı

Orman yangınlarına dikkat çekmek için Erzincan'da ilginç bir eylem yapıldı. Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, kendini dilek ağacına bağlayıp sallandırdı.